Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgileri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ciddi oranda düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni haftaya ise yükseliş ile başladı. Altının gram fiyatı yeniden 500 liranın üstüne çıktı. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler doğrultusunda 21 Haziran güncel ve canlı altın fiyatları