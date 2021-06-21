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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 21.06.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 16:04

hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen bilgileri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ciddi oranda düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni haftaya ise yükseliş ile başladı. Altının gram fiyatı yeniden 500 liranın üstüne çıktı. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler doğrultusunda 21 Haziran güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı ile ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Hâlihazırda düğün ve nikâh sezonunun da açılması ile birlikte 22 ayar bilezik, gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarına ilgi bir hayli artmış durumda bulunuyor. Altın fiyatları ise bu süreçte hareketlilik yaşamaya devam ediyor. Yeni haftaya da hareketli bir başlangıç yapan altının gram fiyatı yeniden 500 lirayı geçti. Buna göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler ışığında güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.294,00

SATIŞ: 3.355,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 452,33

SATIŞ: 483,86

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.325,00

SATIŞ: 3.375,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.204,95

SATIŞ: 3.268,05

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