Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Hâlihazırda düğün ve nikâh sezonunun da açılması ile birlikte 22 ayar bilezik, gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarına ilgi bir hayli artmış durumda bulunuyor. Altın fiyatları ise bu süreçte hareketlilik yaşamaya devam ediyor. Yeni haftaya da hareketli bir başlangıç yapan altının gram fiyatı yeniden 500 lirayı geçti. Buna göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler ışığında güncel ve canlı altın fiyatları