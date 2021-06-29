Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir yukarı yönlü ivme gösteren sarı metalin son birkaç haftadır inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle güncel rakamlar bu noktada merak edilir hale geldi. Hem sabah saatleri hem de gün içerisinde canlı rakamlar araştırılıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 444 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 597 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği.