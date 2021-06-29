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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 29.06.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 17:58

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir yukarı yönlü ivme gösteren sarı metalin son birkaç haftadır inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle güncel rakamlar bu noktada merak edilir hale geldi. Hem sabah saatleri hem de gün içerisinde canlı rakamlar araştırılıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 444 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 597 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip edilmeye başlandı. Alış ve satış fiyatları bu noktada önemli olurken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar "22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün çeyrek altın 798 liradan işlem görürken gram altın ise 492 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından; altın fiyatları ile ilgili son dakika verilerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 444,56

SATIŞ: 475,88

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.238,00

SATIŞ: 3.298,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.260,00

SATIŞ: 3.309,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.147,00

SATIŞ: 3.208,99

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