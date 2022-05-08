Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 08.05.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 07:25

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 900 TL'nin altına inen ve bu seviyelerde hareket eden altın fiyatları, FED faiz kararı sonrası artışa geçti. Anlık grafik sürekli değiştiği için canlı rakamlarda güncel olarak merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ile anlık ve canlı alış satış rakamları