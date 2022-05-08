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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.05.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 07:25

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 900 TL'nin altına inen ve bu seviyelerde hareket eden altın fiyatları, FED faiz kararı sonrası artışa geçti. Anlık grafik sürekli değiştiği için canlı rakamlarda güncel olarak merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ile anlık ve canlı alış satış rakamları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Hafta sonu dahil olmak üzere canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Döviz kurlarıyla birlikte altının gram fiyatı üzerinde oluşan değişiklik merak edilirken, Altın fiyatları FED kararı sonrası ne kadar oldu sorusu milyonların gündemini meşgul etti. Son olarak gram fiyatı 904 TL iken, cumhuriyet altın fiyatı 6 bin lira civarında seyrediyor. Anlık rakamları canlı takip edebilmek mümkün. Peki 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 834,56

SATIŞ: 861,89

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.111,00

SATIŞ: 6.181,00

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.951,00

SATIŞ: 6.024,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.980,00

SATIŞ: 3.023,00

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.092,00

SATIŞ: 6.184,00

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Altın düşer mi yükselir mi? 8 Mayıs 2022 Bugün tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.497,00

SATIŞ: 1.513,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 904,47

SATIŞ: 905,21

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