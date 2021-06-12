Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, ata, cumhuriyet altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika haberleri yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi sürecinde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz haftada inişli çıkışlı grafiğini sürdüren altının gram fiyatı bu sabaha, 506 lira civarından başladı. Gram altınla beraber, ONS, yarım, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Buna göre, 12 Haziran Salı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları