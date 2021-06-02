Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altının gram fiyatı bu sabah 527 liradan başladı. Bununla birlikte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte güncel ve canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilir, anlık alış satış fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. İşte canlı ve güncel rakamlar