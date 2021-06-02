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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 02.06.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 16:47

hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi sürecinin ilk döneminden beri ciddi bir hareketlilik içerisinde bulunuyor. 'dan bu sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gramı 527 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 844 TL olarak kaydedildi. Yatırımlarına yön verecek olan bireyler, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan işlem yapmak istemiyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altının gram fiyatı bu sabah 527 liradan başladı. Bununla birlikte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte güncel ve canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilir, anlık alış satış fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. İşte canlı ve güncel rakamlar

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,78

SATIŞ: 507,14

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.457,00

SATIŞ: 3.538,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.482,00

SATIŞ: 3.534,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.358,99

SATIŞ: 3.425,09

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