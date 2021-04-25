Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İşte 25 Nisan Pazar güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 16:01

hareketliliği: İşte 25 Nisan Pazar güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin başlangıcından beri hareketli bir grafik içerisinde olan altın fiyatları, son dönemde yükseliş eğiliminde bulunuyor. Altının gün içindeki fiyatı ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatları bu sabaha 478 lira civarından başladı. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Bu noktada altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İşte 25 Nisan Pazar güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı yatırımını bu yönde gerçekleştiren kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı bu sabah 478 lira civarından işlem görüyor. Yine gram ile beraber, çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, 25 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İşte 25 Nisan Pazar güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 431,43

SATIŞ: 462,12

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İşte 25 Nisan Pazar güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.144,00

SATIŞ: 3.192,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İşte 25 Nisan Pazar güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.142,00

SATIŞ: 3.222,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İşte 25 Nisan Pazar güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.028,39

SATIŞ: 3.089,99

SON DAKİKA