Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 06:24

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika güncel ve canlı gelişmeleriyle haftanın ilk gününde gündemdeki yerini alıyor. Ramazan bayramının ilk günü idrak edilirken piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar gün içerisinde bu yatırım aracının grafiğini incelemeye devam ediyor. Bu noktada ise "2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı bugüne 901 TL ile açılış yaptı. Son dönemde bu yatırım aracının grafiğindeki aşağı yönlü hareket dikkatleri üzerine çekiyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar...