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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 06:24

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika güncel ve canlı gelişmeleriyle haftanın ilk gününde gündemdeki yerini alıyor. Ramazan bayramının ilk günü idrak edilirken piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar gün içerisinde bu yatırım aracının grafiğini incelemeye devam ediyor. Bu noktada ise "2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı bugüne 901 TL ile açılış yaptı. Son dönemde bu yatırım aracının grafiğindeki aşağı yönlü hareket dikkatleri üzerine çekiyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... ABD ekonomisindeki daralmayla birlikte bu yatırım aracı bir süredir gösterdiği düşüş grafiğinden toparlanma eğilimine geçti. Piyasalarda gözler Fed kararına çevrilirken piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına gün içerisinde çokça kez yanıt arıyor. Fed'in faiz arttırımına gideceği söylentileriyle piyasalar hareketlenmeye başladı. İşte canlı, güncel ve anlık verilerle altın fiyatları gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.082,00

SATIŞ: 6.174,00

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.919,00

SATIŞ: 6.007,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 905,43

SATIŞ: 905,75

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Piyasalar Fed kararına kilitlendi! 2 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.482,00

SATIŞ: 1.507,00

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