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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika anlık yükselişte! 28 Aralık 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 17:04

Altın fiyatları son dakika anlık yükselişte! 28 Aralık 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği an be an takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları takip eden yatırımcılar anlık grafiği merak ediyor. Geçen hafta zirve seviyesine göre yüzde 44 değer kaybeden altın gram fiyatı hareketli seyrini sürdürüyor. Son olarak gram altın 687 lira iken, tam altın 4 bin lira civarında işlem görüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 28 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı son rakamlar

Altın fiyatları son dakika anlık yükselişte! 28 Aralık 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Yeni yıla girmeden önce hareketli bir grafik çizen altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile merak ediliyor. Yatırımlarını dolar kuru değil de altın üzerinde yapmak isteyenler canlı rakamları anlık takip edebiliyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 1.123 TL bandında, tam altın ise 4.474 TL düzeyinde işlem görüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 28 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika anlık yükselişte! 28 Aralık 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.663,00

SATIŞ: 4.703,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.247,00

SATIŞ: 2.311,00

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Altın fiyatları son dakika anlık yükselişte! 28 Aralık 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.273,85

SATIŞ: 4.566,95

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.654,00

SATIŞ: 4.714,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 634,12

SATIŞ: 653,54

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Altın fiyatları son dakika anlık yükselişte! 28 Aralık 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.123,00

SATIŞ: 1.153,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 687,63

SATIŞ: 677,77

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika anlık yükselişte! 28 Aralık 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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