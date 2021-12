Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği an be an takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları takip eden yatırımcılar anlık grafiği merak ediyor. Geçen hafta zirve seviyesine göre yüzde 44 değer kaybeden altın gram fiyatı hareketli seyrini sürdürüyor. Son olarak gram altın 687 lira iken, tam altın 4 bin lira civarında işlem görüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 28 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı son rakamlar