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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 06:15

Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar kuru karşısında güvenilir yatırım olarak görülen cumhuriyet, tam, ata, çeyrek ve gram altın fiyatı merak ediliyor. Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamları an be an takip edebilmek mümkün. Son olarak cumhuriyet altın 4 bin lira civarında iken, çeyrek altın 1,157 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar? 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar…

Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'dan canlı ve güncel gelen rakamlar merak ediliyor. Son dönemde hızla yükselen altın fiyatı anlık olarak sürekli değişiyor. Bilindiği gibi en son gram altın 733 lira, çeyrek altın ise 1,157 liradan işlem görmüştü. Haberimizde A Para ekranı üzerinden gün içerisindeki değişimlere, anlık rakamlara ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz. Peki altın fiyatları ne kadar? 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 30 KASIM 2021

30 Kasım bugün altın fiyatları ile A Para ekranı üzerinden gün içerisindeki değişimlere, anlık rakamlara ve uzman yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.157,00

SATIŞ: 1.203,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.660,74

SATIŞ: 4.757, 27

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.824,00

SATIŞ: 4,963,00

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Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ:654,58

SATIŞ: 679,90

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.315,00

SATIŞ: 2.413,00

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Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 733,59

SATIŞ: 733,72

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.832,00

SATIŞ: 4.905,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.824,00

SATIŞ: 4,962,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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