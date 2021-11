Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar kuru karşısında güvenilir yatırım olarak görülen cumhuriyet, tam, ata, çeyrek ve gram altın fiyatı merak ediliyor. Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamları an be an takip edebilmek mümkün. Son olarak cumhuriyet altın 4 bin lira civarında iken, çeyrek altın 1,157 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar? 30 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar…