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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika yükselişinde! Kapalıçarşı'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 12:59

yükselişinde! 'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek oldu?

Haftanın dördüncü işlem gününde hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Özellikle pandemi zamanında ellerindeki değerli sarı metali yatırım amaçlı alıp satmak isteyenler 'dan gelen canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Bugün gram altın 478 lira olurken cumhuriyet altın 3 bin lira civarında seyrediyor. Son günlerde ani yükselişe geçen altın fiyatları son durum yatırımcısı tarafından sorgulanıyor. Buna göre; 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatları son dakika yükselişinde! Kapalıçarşı'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

gelişmeleri… Piyasaların kalbinin attığı 'dan gelen canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. 6 Mayıs Perşembe sabahı itibariyle ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş grafiğini sürdürüyor. Tam bu noktada kar amacı güden yatırımcılar canlı ve güncel rakamları araştırıyor. Mayıs ayı boyunca nasıl bir grafik çizeceği merak konusu olan çeyrek altın bugün 766 TL'den işlem görüyor. 6 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek oldu? Canlı ve güncel hareketliliği!

Altın fiyatları son dakika yükselişinde! Kapalıçarşı'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 429,41

SATIŞ: 460,02

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Altın fiyatları son dakika yükselişinde! Kapalıçarşı'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Altın fiyatları son dakika yükselişinde! Kapalıçarşı'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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Altın fiyatları son dakika yükselişinde! Kapalıçarşı'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.128,00

SATIŞ: 3.237,00

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