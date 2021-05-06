Altın fiyatları son dakika yükselişinde! Kapalıçarşı'da 6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri… Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. 6 Mayıs Perşembe sabahı itibariyle ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş grafiğini sürdürüyor. Tam bu noktada kar amacı güden yatırımcılar canlı ve güncel rakamları araştırıyor. Mayıs ayı boyunca nasıl bir grafik çizeceği merak konusu olan çeyrek altın bugün 766 TL'den işlem görüyor. 6 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği!