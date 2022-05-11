Haberler Yaşam Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 06:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 06:15

Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Haftanın ortasında altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleniyor. Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar takibi yapılırken anlık grafik sürekli değişiyor. Dolar kuru karşısında daima en güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın kurundaki son durum merak ediliyor. Son olarak Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 11 Mayıs bugün sabah saatleri itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 906, 12 liradan işlem görüyor. Peki tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte anlık- canlı altın fiyatları son dakika bilgisi