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Haberler Yaşam Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 06:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 06:15

Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Haftanın ortasında altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleniyor. Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar takibi yapılırken anlık grafik sürekli değişiyor. Dolar kuru karşısında daima en güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın kurundaki son durum merak ediliyor. Son olarak Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 11 Mayıs bugün sabah saatleri itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 906, 12 liradan işlem görüyor. Peki tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte anlık- canlı altın fiyatları son dakika bilgisi

Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri an itibariyle alım satım yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. En son cumhuriyet altın fiyatı 6 bin lira civarındayken 22 ayar bilezik 836 liradan işlem gördü. Son günlerde dar bantta hareketler sergileyen altının gram fiyatı için kısa vadede 'güç kazanımı' değerlendirmesi yapılıyor. Peki 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı'da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte son durum

Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 837,31

SATIŞ: 870,22

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ATA ALTIN

ALIŞ: 6.157,00

SATIŞ: 6.248,00

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Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.153,00

SATIŞ: 6.247,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.995,00

SATIŞ:6.090,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.002,00

SATIŞ: 3.056,00

Altın fiyatları son durum: 11 Mayıs 2022 Bugün Kapalıçarşı’da tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.502 ,00

SATIŞ: 1.528,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 906,69

SATIŞ: 906,92

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