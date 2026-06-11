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Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:33

ALTIN FİYATLARI SON DURUM 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Yatırımcıların gözü kulağı anlık piyasa verilerinde. 11 Haziran 2026 canlı altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve ons bazlı değişimlerle güne başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel alış-satış rakamları.

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güvenli liman olarak görülen kıymetli metallerdeki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde yurt içinde çeyrek ve gram değerleri, uluslararası piyasalardaki ons fiyatının seyrine paralel olarak yeni bant aralıklarını test ediyor. Anlık grafikler, birikimlerini değerlendirmek veya düğün hazırlığı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

11 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Hafta başından bu yana düşük bir seyir izleyen piyasalarda, yeni günün ilk işlem saatleri itibarıyla rakamlar netleşti. Küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik sinyaller, iç piyasadaki fiziki ve dijital işlemlere doğrudan yansıyor. Bugün sabah saatlerinde serbest piyasada ve bankacılık sistemlerinde likidite akışına göre güncellenen listeler, yatırımcısına anlık alım-satım fırsatları sunuyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın 6.32,10 6.033,00
Çeyrek Altın 9.924,80 10.068,70
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ALTIN FİYATLARI SON DURUM 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Yarım Altın 19.860,00 20.117,00
Tam Altın 39.591,00 40.135,00
Ons Altın ($) 4.066,54 4.067,18
ALTIN FİYATLARI SON DURUM 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhuriyet Altını 41.479,00 42.104,00
22 Ayar Bilezik 5.538,23 5.816,13

ALTIN FİYATLARI SON DURUM 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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