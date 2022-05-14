Haberler Yaşam Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 14.05.2022 06:35 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 06:36

Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerinde Fed faiz kararı ve ABD enflasyonunun etkisi sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Sabah Finans'ın verilerine göre; altının gram fiyatı 901 TL bandında işlem görürken öte yandan çeyrek altının ise 1488 TL ile alıcı bulduğu görülüyor. Bu noktada yatırımcılar anlık olarak rakamları takip edebilmek üzere "14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. Altın fiyatları, ABD'de enflasyon rakamlarının beklentileri aşması ve doların güçlenmesiyle üç ayın dip seviyesine yaklaştı.