Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 06:35 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 06:36

Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerinde Fed faiz kararı ve ABD enflasyonunun etkisi sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Sabah Finans'ın verilerine göre; altının gram fiyatı 901 TL bandında işlem görürken öte yandan çeyrek altının ise 1488 TL ile alıcı bulduğu görülüyor. Bu noktada yatırımcılar anlık olarak rakamları takip edebilmek üzere "14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. Altın fiyatları, ABD'de enflasyon rakamlarının beklentileri aşması ve doların güçlenmesiyle üç ayın dip seviyesine yaklaştı.

Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Altının art arda dördüncü haftayı da kayıpla kapaması beklentiler arasında yer alırken yaşanan bu düşüşle beraber yatırımcılar gözünü canlı, güncel ve anlık altın fiyatları verilerine çevirmiş durumda. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyenler bu noktada "14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte serbest piyasadan son durum…

Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 829 TL

SATIŞ: 859 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.942

SATIŞ: 6.019

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.976

SATIŞ: 3.020

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları üç ayın dip seviyesine yaklaştı! 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.488

SATIŞ: 1.510

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA