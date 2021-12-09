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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı son dakika gelişmeleri! 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 07:22

Altın fiyatları canlı son dakika gelişmeleri! 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar kuru üzerindeki belirsizlik sebebiyle çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altın fiyatlarına yönelen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları Kapalıçarşı'dan öğreniyor. Son olarak gram altın 782 lira, cumhuriyet altın fiyatı ise 5 bin lira civarında işlem görüyor. Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirmişti. Peki altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı altın fiyatları

CANLI: Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak gram altın 783 TL, ata altın 5 bin lira civarında güne başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 9 Aralık 2021 altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Gram altın seyrinde etkili olan ons altın için Fed'den gelen açıklamalar kritik önem arz ediyor. Peki 9 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri

CANLI: Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 ARALIK 2021

9 Aralık Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz…

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.176,00

SATIŞ: 5.270,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.479,00

SATIŞ: 2.555,00

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CANLI: Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.198,00

SATIŞ: 5.276,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.020,36

SATIŞ: 5.120,03

CANLI: Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 702,30

SATIŞ: 729,46

GRAM ALTIN

ALIŞ: 781,63

SATIŞ: 787,27

CANLI: Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.239,00

SATIŞ: 1.273,00

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