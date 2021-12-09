Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar kuru üzerindeki belirsizlik sebebiyle çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altın fiyatlarına yönelen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları Kapalıçarşı'dan öğreniyor. Son olarak gram altın 782 lira, cumhuriyet altın fiyatı ise 5 bin lira civarında işlem görüyor. Kasım ayındaki rakamlarla hesaplandığında gram altın yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirmişti. Peki altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı altın fiyatları