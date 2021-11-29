Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı – güncel ve anlık altın fiyatları... Son dönemin rekorunu kırmaya devam eden altının bugün gram fiyatı güne 713 TL ile başlangıç yaptı. Anlık ve canlı rakamlarıyla gün içerisinde binlerce kişi tarafından yakından takip edilen yatırım aracı son dönemde grafiğinde çok ciddi bir artışa imza atmıştı. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar bu noktada gün içerisinde "29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri...

CANLI | ALTIN FİYATLARI GELİŞMELERİ...

29 Kasım bugün altın fiyatları güne yeni bir yükselişle açılış yaptı. Haberimizde yer alan A Para ekranı üzerinden gün içerisindeki değişimlere, anlık rakamlara ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz...