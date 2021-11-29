Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde de milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tam, yarım, çeyrek ve en çok tercih edilen çeşidi gram altının gün içerisindeki değişken rakamları bu noktada yakından takip ediliyor. 29 Kasım bugün kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen canlı rakamlara göre altının gram fiyatı güne 713 TL ile açılış yaptı. Öte yandan "29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?" soruları yanıt arayan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları grafiği ve son dakika gelişmeleri...