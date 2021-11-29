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Haberler Yaşam Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 06:40

Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde de milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tam, yarım, çeyrek ve en çok tercih edilen çeşidi gram altının gün içerisindeki değişken rakamları bu noktada yakından takip ediliyor. 29 Kasım bugün kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen canlı rakamlara göre altının gram fiyatı güne 713 TL ile açılış yaptı. Öte yandan "29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?" soruları yanıt arayan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları grafiği ve son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı – güncel ve anlık altın fiyatları... Son dönemin rekorunu kırmaya devam eden altının bugün gram fiyatı güne 713 TL ile başlangıç yaptı. Anlık ve canlı rakamlarıyla gün içerisinde binlerce kişi tarafından yakından takip edilen yatırım aracı son dönemde grafiğinde çok ciddi bir artışa imza atmıştı. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar bu noktada gün içerisinde "29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri...

CANLI | ALTIN FİYATLARI GELİŞMELERİ...

29 Kasım bugün altın fiyatları güne yeni bir yükselişle açılış yaptı. Haberimizde yer alan A Para ekranı üzerinden gün içerisindeki değişimlere, anlık rakamlara ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz...

Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.129,00

SATIŞ: 1.158,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.683,00

SATIŞ: 4.754,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.705,00

SATIŞ: 4,759,00

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Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.520,67

SATIŞ: 4.608,91

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.257,00

SATIŞ: 2.314,00

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Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.705,00

SATIŞ: 4,759,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 712 ,73

SATIŞ: 713,05

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Altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorla başladı! 29 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ:638,34

SATIŞ: 663,03

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.257,00

SATIŞ: 2.314,00

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