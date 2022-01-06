CANLI - Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadığı artışla gündeme gelen altının gram fiyatı 6 Ocak sabah saatlerinde gelen verilere göre 795 TL olarak kaydedilirken çeyrek ise 1278 TL'den işlem görüyor. Bu noktada "6 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar altının önümüzdeki günlerde seyrini merak ediyor. İşte canlı, güncel ve anlık rakamları ile altın fiyatları grafiği…