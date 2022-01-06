Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI - Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 06:39 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 07:43

CANLI - Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadığı artışla gündeme gelen altının gram fiyatı 6 Ocak sabah saatlerinde gelen verilere göre 795 TL olarak kaydedilirken çeyrek ise 1278 TL'den işlem görüyor. Bu noktada "6 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar altının önümüzdeki günlerde seyrini merak ediyor. İşte canlı, güncel ve anlık rakamları ile altın fiyatları grafiği…

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları grafiği anlık olarak yakından takip ediliyor. Yeni haftaya yükselişle beraber başlayan altının gram fiyatı serbest piyasalarda 795 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek altının ise 1278 TL'yi bulduğu gözlemlendi. Alım satım yapacak olan vatandaşlar yatırımlarını doğru yönlendirmek üzere gün içerisinde "6 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.215,00

SATIŞ: 5.294,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.236,00

SATIŞ: 5.290,00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 713,29

SATIŞ: 734,84

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.276,00

SATIŞ: 1.294,00

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.031,27

SATIŞ: 5.135,01

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Ocak 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 784,19

SATIŞ: 784,37

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA