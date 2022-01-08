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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Yükselişe geçti! 8 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:41

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Yükselişe geçti! 8 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları canlı ve güncel grafiği ile gün içerisinde milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda çok ciddi yükselişlere imza atan yatırım aracının gram fiyatı sabah saatlerinde gelen veriler ışığında 797 TL'den işlem görüyor. Öte yandan "8 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! 8 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika altın fiyatları… Altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 797 TL'yi bulurken bu yatırım aracının grafiğinde yeni yükseliş hareketi dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz hafta çok ciddi düşüşler yaşayan altının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir yatırımcıların merak konusu haline gelirken "8 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! 8 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 718,67

SATIŞ: 751,04

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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! 8 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.071,69

SATIŞ: 5.176,11

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.570,00

SATIŞ: 2.643,00

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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! 8 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.285,00

SATIŞ: 1.322,00

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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! 8 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.275,00

SATIŞ: 5.404,00

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SON DAKİKA