ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Yükselişe geçti! 8 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları canlı ve güncel grafiği ile gün içerisinde milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda çok ciddi yükselişlere imza atan yatırım aracının gram fiyatı sabah saatlerinde gelen veriler ışığında 797 TL'den işlem görüyor. Öte yandan "8 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…