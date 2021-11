Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar dolar kuru karşısında değerini hiçbir zaman yitirmeyen altına yoğun rağbet gösteriyor. Ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenirken yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Son olarak gram altın 697 liradan işlem görürken, cumhuriyet fiyatı 4 bin lira civarında güne başladı. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları