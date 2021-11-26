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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 07:17

Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar dolar kuru karşısında değerini hiçbir zaman yitirmeyen altına yoğun rağbet gösteriyor. Ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenirken yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Son olarak gram altın 697 liradan işlem görürken, cumhuriyet fiyatı 4 bin lira civarında güne başladı. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı canlı altın fiyatları üzerindeki etkisini haftanın son iş gününde de sürdürüyor. Son yıllarda zirvedeki yerini koruyan çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Gün içinde canlı rakamları merak edenler 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Peki altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.089,00

SATIŞ: 1.144,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.203,00

SATIŞ: 2.289,00

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Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.591,00

SATIŞ: 4,709,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.551,00

SATIŞ: 4.620,00

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Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.391,58

SATIŞ: 4.482,99

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 623,05

SATIŞ: 647,14

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 26 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.203,00

SATIŞ: 2.289,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.592,00

SATIŞ: 4,708,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 695,27

SATIŞ: 695,40

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