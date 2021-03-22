Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 22 Mart 2021 çeyrek, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği, serbest piyasaların ilk işlem gününde milyonlar tarafından yakından izleniyor. Gram altın fiyatı, yükseliş trendine girerken bugün 443 TL'den değer görüyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Altın fiyatları canlı ve anlık olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.