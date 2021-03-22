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Haberler Yaşam Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 22 Mart 2021 çeyrek, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı!

yükselişte! Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 22 Mart 2021 çeyrek, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı!

Serbest piyasaların ilk işlem gününde anlık ve canlı hareketliliği yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan , bu haftaya yükselişle başladı. fiyatı bugün 441 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş yaşadı. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 22 Mart 2021 Cuma güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 22.03.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 15:51
Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 22 Mart 2021 çeyrek, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı!

hareketliliği, serbest piyasaların ilk işlem gününde milyonlar tarafından yakından izleniyor. fiyatı, yükseliş trendine girerken bugün 443 TL'den değer görüyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. canlı ve anlık olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 22 Mart 2021 çeyrek, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı!

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 22 MART 2021

22 Mart 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.866,00
  • Satış: 2.972,00

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Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 22 Mart 2021 çeyrek, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı!

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.878,00
  • Satış: 2.921,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 22 Mart 2021 çeyrek, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı!

GRAM ALTIN

  • Alış: 443,05
  • Satış: 443,20

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada 22 Mart 2021 çeyrek, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı!

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.390,00
  • Satış: 1.444,00

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