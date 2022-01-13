Altın fiyatlarına ABD enflasyonu etkisi... 13 Ocak 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sabah saatleriyle beraber binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu haftaya grafiğinde yukarı yönlü bir hareketle giriş yapan yatırım aracı geçtiğimiz haftalarda yüzde 40'a varan bir erime yaşamıştı. Şimdilerde gerek yatırım yapmak isteyen gerekse yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar gün içerisinde "13 Ocak 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına da yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel, anlık grafiği ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri...