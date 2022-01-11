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Haberler Yaşam ANLIK VE CANLI | Altın fiyatları kritik eşiği aştı! 11 Ocak 2022 Salı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:54

ANLIK VE CANLI | Altın fiyatları kritik eşiği aştı! 11 Ocak 2022 Salı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda grafiğinde büyük bir düşüşe imza atan altının gram fiyatı adeta yüzde 40'a varan bir erime yaşamıştı. Serbest piyasalardan anlık olarak gelen veriler ışığında altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 800 TL'lik eşiğin üzerindeydi. Haftanın ikinci işlem gününde küçük çaplı yükseliş gözlemlenen grafikle beraber yatırımcılar "11 Ocak 2022 Salı günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve detaylar...

Altın fiyatlarında beklenmedik yön! 11 Ocak 2022 Salı günü 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta başından bu yana altın fiyatları grafiğindeki yükseliş hareketini sürdürüyor. Şimdi ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "11 Ocak 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bu sabah saatlerinde kapalıçarşıdan gelen verilere göre altının gram fiyatı 800 TL olarak kaydedildi. Peki, Şu an altın fiyatları ne oldu, düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatlarında beklenmedik yön! 11 Ocak 2022 Salı günü 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 727,15

SATIŞ: 749,14

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.311,00

SATIŞ: 5.391,00

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Altın fiyatlarında beklenmedik yön! 11 Ocak 2022 Salı günü 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.125,22

SATIŞ: 5.226,90

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.601,00

SATIŞ: 2.642,00

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Altın fiyatlarında beklenmedik yön! 11 Ocak 2022 Salı günü 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.300,00

SATIŞ: 1.321,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.337,00

SATIŞ: 5.400,00

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Altın fiyatlarında beklenmedik yön! 11 Ocak 2022 Salı günü 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 799,18

SATIŞ: 799,35

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