ANLIK VE CANLI | Altın fiyatları kritik eşiği aştı! 11 Ocak 2022 Salı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta başından bu yana altın fiyatları grafiğindeki yükseliş hareketini sürdürüyor. Şimdi ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "11 Ocak 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bu sabah saatlerinde kapalıçarşıdan gelen verilere göre altının gram fiyatı 800 TL olarak kaydedildi. Peki, Şu an altın fiyatları ne oldu, düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...