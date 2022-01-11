ANLIK VE CANLI | Altın fiyatları kritik eşiği aştı! 11 Ocak 2022 Salı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda grafiğinde büyük bir düşüşe imza atan altının gram fiyatı adeta yüzde 40'a varan bir erime yaşamıştı. Serbest piyasalardan anlık olarak gelen veriler ışığında altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 800 TL'lik eşiğin üzerindeydi. Haftanın ikinci işlem gününde küçük çaplı yükseliş gözlemlenen grafikle beraber yatırımcılar "11 Ocak 2022 Salı günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve detaylar...