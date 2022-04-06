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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı'dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:53

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı'dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...

Haftanın üçüncü gününde gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaş altın fiyatları grafiğindeki canlı verileri yakından takip ediyor. Son dönemde birçok piyasada olduğu gibi Rusya Ukrayna savaşından etkilenerek artış gösteren altının gram fiyatı bugüne 910 TL ile açılış yaparken çeyrek fiyatı ise 1481 TL'den alıcı buluyor. Öte yandan hal böyleyken gün içerisinde 6 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları araştırmaları da fiyatlardaki hareketliliğe paralel olarak artış gösterdi. İşte kapalıçarşı ve serbest piyasalardan canlı, anlık ve güncel altın fiyatları grafiği...

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı’dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika güncel gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ciddi yükselişlere imza atarak 900 TL'lik eşiği aşan altının gram fiyatı sabah 06.00 verilerine göre 910 TL'den alıcı buluyor. Gün içerisinde vatandaşlar çokça kez tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL sorularına en güncel yanıtı arıyor. İşte Sabah Finans verilerine göre altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı’dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? – 6 NİSAN 2022

Canlı altın fiyatları takibi ile bugünkü ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları alış satış rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte 6 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları ve takip ekranı:

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.089,00

SATIŞ: 6.181,00

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ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı’dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 827,36

SATIŞ: 853,51

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ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı’dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.070,00

SATIŞ: 6.131,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 5.924,00

SATIŞ: 5.975,00

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı’dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.967,00

SATIŞ: 2.999,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.484,00

SATIŞ: 1.499,00

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