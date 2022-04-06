Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı'dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:53

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! İşte 6 Nisan 2022 Kapalıçarşı'dan canlı - güncel ve anlık altın fiyatları...

Haftanın üçüncü gününde gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaş altın fiyatları grafiğindeki canlı verileri yakından takip ediyor. Son dönemde birçok piyasada olduğu gibi Rusya Ukrayna savaşından etkilenerek artış gösteren altının gram fiyatı bugüne 910 TL ile açılış yaparken çeyrek fiyatı ise 1481 TL'den alıcı buluyor. Öte yandan hal böyleyken gün içerisinde 6 Nisan 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları araştırmaları da fiyatlardaki hareketliliğe paralel olarak artış gösterdi. İşte kapalıçarşı ve serbest piyasalardan canlı, anlık ve güncel altın fiyatları grafiği...