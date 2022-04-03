Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI - Göstergeler kırmızıya döndü! 3 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:43

ALTIN FİYATLARI CANLI - Göstergeler kırmızıya döndü! 3 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

3 Nisan Pazar günü Sabah Finans canlı altın fiyatları grafiğinden gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 908 TL ile güne açılışını gerçekleştirdi. Son dönemde birçok piyasada olduğu gibi dalgalı bir seyir izleyen altının güncel gelişmeleri özellikle yatırımcıların odağında yer alıyor. Hal böyleyken "3 Nisan 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve canlı rakamlar…