Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği:10 Temmuz 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği hafta sonu da sürmeye devam ediyor. Uzun bir süredir yukarı yönlü ivme gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada sık sık araştırılırken bugün gram altın fiyatı 503 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 815 liradan işlem görmektedir. Hem gün içerisinde hem de haftanın genelinde kimi zaman düşüş kimi zaman yükseliş yaşayan altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?