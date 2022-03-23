Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI 23 MART CANLI: Göstergeler yeşile döndü! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:20

ALTIN FİYATLARI 23 MART CANLI: Göstergeler yeşile döndü! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları canlı, güncel ve anlık gelişmeleriyle gerek yatırımcıların gerekse piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde saatler 07.00'ı gösterirken altının gram fiyatı 916 TL ile güne yükselişle başladı. Göstergeler yeşil rengini alırken öte yandan vatandaşlar "23 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına da yanıt aramaya başladı. İşte piyasalardan gelen altın fiyatları gelişmeleri ve detaylar...