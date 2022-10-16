Haberler Yaşam CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:01

CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, grafiğinde yaşanan dalgalanma hali nedeniyle son dönemde gündem olmaya devam ediyor. ABD enflasyon verisinin de beklentileri aşması üzerine yeniden düşüş gözlemlendi. Göstergelerin kırmızıya döndüğü yatırım aracı, yeniden 1000 TL'nin altına düştü. Özellikle de bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar "16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları na yanıt aramaya başladı. ABD enflasyon verisinin de beklentileri aşması üzerine yeniden düşüş gözlemlendi. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları gelişmeleri