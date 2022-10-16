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Haberler Yaşam CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:01

CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, grafiğinde yaşanan dalgalanma hali nedeniyle son dönemde gündem olmaya devam ediyor. ABD enflasyon verisinin de beklentileri aşması üzerine yeniden düşüş gözlemlendi. Göstergelerin kırmızıya döndüğü yatırım aracı, yeniden 1000 TL'nin altına düştü. Özellikle de bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar "16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları na yanıt aramaya başladı. ABD enflasyon verisinin de beklentileri aşması üzerine yeniden düşüş gözlemlendi. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları gelişmeleri

CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü açıklanan ABD enflasyon verileri yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Kritik verinin beklentileri aşması sonrası ise altında rüzgar tersine döndü. Yatırımcılar hafta sonu da "16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları.

CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklanmıştı. Buna göre ülkede enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 8,2 oranında gerçekleşerek beklentileri aştı. Verinin beklentileri aşması sonrası Fed'den güçlü faiz artırım algısı güçlendi. Bu durum piyasalarda likiditeyi azaltacağı endişesi yaratarak altın fiyatları için baskı oluşturdu.

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CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ABD enflasyon verisi sonrası ons altın 1.650 dolar, gram altın ise 990 TL seviyesinin altında işlem görmeye başladı.

İşte altın fiyatları için canlı rakamlar...

CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 991,81
SATIŞ (TL) 991,98

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CANLI | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! 16 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.630,00
SATIŞ (TL) 1.647,00

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