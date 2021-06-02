Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi sürecinin ilk döneminden beri ciddi bir hareketlilik içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan bu sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gramı 527 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 844 TL olarak kaydedildi. Yatırımlarına yön verecek olan bireyler, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan işlem yapmak istemiyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları