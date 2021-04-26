Yeni haftayla beraber altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram fiyatının 481 TL ile yeniden yükselişe geçtiği gözlemlenirken çeyrek 772, yarım 1534, tam ise 3 bin 28 TL ile işlem görüyor. Anlık olarak alış ve satış fiyatlarında yaşanan gelişmeler ise "26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor. İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmelerinin detayları…