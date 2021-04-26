Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonların gündemindeki yerini aldı. Sarı metalin grafiğinde son dönemde yaşanan yukarı yönlü hareket bu anlamda yatırımını gerçekleştirmekte olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelmesine neden olurken "26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 481 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmelerinin detayları…