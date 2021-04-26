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Haberler Yaşam Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 07:30

Altın fiyatlarında son dakika hareketi! bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasalardan gelen son dakika gelişmeleri milyonların gündemindeki yerini aldı. Sarı metalin grafiğinde son dönemde yaşanan yukarı yönlü hareket bu anlamda yatırımını gerçekleştirmekte olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelmesine neden olurken " bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 481 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmelerinin detayları…

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni haftayla beraber altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram fiyatının 481 TL ile yeniden yükselişe geçtiği gözlemlenirken çeyrek 772, yarım 1534, tam ise 3 bin 28 TL ile işlem görüyor. Anlık olarak alış ve satış fiyatlarında yaşanan gelişmeler ise " bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor. İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmelerinin detayları…

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 431,43

SATIŞ: 462,12

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.144,00

SATIŞ: 3.192,00

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.142,00

SATIŞ: 3.222,00

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 26 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

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