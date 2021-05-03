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Haberler Yaşam Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği: 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:41

Altın fiyatlarında hareketliliği: 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini koruyor. 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik fiyatı 423 lira üzerinden işlem görürken yarım altın ise bin 504 lira üzerinden işlem görüyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile son dakika gelişmeler…

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş başladı! 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık sorgulanan konular arasında yer alırken tam bu noktada alış ve satış fiyatları önem kazanıyor. Bugün gram altın 472 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 757 liradan işlem görüyor. Bu kapsamda; 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika gelişmeler!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş başladı! 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,94

SATIŞ: 454,33

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş başladı! 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.087,00

SATIŞ: 3.195,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş başladı! 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş başladı! 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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