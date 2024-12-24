Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:56

Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 24 Aralık itibarıyla yatırımcılar ve alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarındaki anlık değişimler, piyasalardaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Bugün altın almak ya da yatırım yapmak isteyenler için 24 Aralık 2024 altın fiyatları merak konusu. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve ons altındaki güncel rakamlar, piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda şekilleniyor. Altın fiyatlarında son durum ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.838,00

Satış: 4.940,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.965,85

Satış: 2.966,47

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış:9.706,00

Satış: 9.879,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.383,00

Satış: 19.683,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

SON DAKİKA