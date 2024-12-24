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Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
07:56
Altın fiyatları canlı takip et! 24 Aralık 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 24 Aralık itibarıyla yatırımcılar ve alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarındaki anlık değişimler, piyasalardaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte canlı altın fiyatları...