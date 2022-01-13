CANLI! 13 Ocak Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları binlerce kişinin gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 777 TL olurken çeyrek fiyatı ise 1254 TL'den alıcı buluyor. Piyasaları takip eden vatandaşlar "13 Ocak 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Altın bu hafta başından itibaren yukarı yönlü bir ivme kazandı. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar...