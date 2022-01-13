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Haberler Yaşam CANLI! 13 Ocak Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 07:03

CANLI! 13 Ocak Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sabah saatleriyle beraber binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu haftaya grafiğinde yukarı yönlü bir hareketle giriş yapan yatırım aracı geçtiğimiz haftalarda yüzde 40'a varan bir erime yaşamıştı. Şimdilerde gerek yatırım yapmak isteyen gerekse yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar gün içerisinde "13 Ocak 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına da yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel, anlık grafiği ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme! 13 Ocak 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları binlerce kişinin gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 777 TL olurken çeyrek fiyatı ise 1254 TL'den alıcı buluyor. Piyasaları takip eden vatandaşlar "13 Ocak 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Altın bu hafta başından itibaren yukarı yönlü bir ivme kazandı. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar...

Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme! 13 Ocak 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 731,62

SATIŞ: 754,92

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.371,00

SATIŞ: 5.442,00

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Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme! 13 Ocak 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.175,72

SATIŞ: 5.278,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.616,00

SATIŞ: 2.662,00

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Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme! 13 Ocak 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.308,00

SATIŞ: 1.331,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 806,46

SATIŞ: 806,61

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Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme! 13 Ocak 2022 Perşembe tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.364,00

SATIŞ: 5.446,00

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