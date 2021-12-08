Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu? (8 Aralık 2021)

Gram altın fiyatları bugün de vatandaşların ve altına yatırım yapanların araştırmaları arasında, "bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL" gibi sorularla yer buluyor. Son dönemde yükseliş trendini koruyan çeyrek ve gram altın fiyatı, yıllık kazancı yüzde 70 seviyelerine çıkardı. Rakamları belirleyen ons altında ise baskılanma devam ederken, FED'deki gelişmeler takip ediliyor. İşte 8 Aralık 2021 tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı!