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Haberler Yaşam Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu? (8 Aralık 2021)
Giriş Tarihi: 08.12.2021 06:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 07:54

Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu? (8 Aralık 2021)

Altın gram fiyatı yılın sonuna yaklaşırken hızlı yükselişini sürdürüyor. Aralık ayına hızlı giriş yapan altın fiyatları dün ufak bir düşüşle kapanışı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde yeni rekorunu kıran çeyrek altın fiyatı hafta ortası ise güne 1.235 TL'den işlem görerek başladı. Bu kapsamda yatırımcılar ve vatandaşlar bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL sorularını hızlandırdı. İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba günü altın fiyatları anlık durum ve canlı alım satım rakamları…

Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? 8 Aralık

Gram altın fiyatları bugün de vatandaşların ve altına yatırım yapanların araştırmaları arasında, "bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL" gibi sorularla yer buluyor. Son dönemde yükseliş trendini koruyan çeyrek ve gram altın fiyatı, yıllık kazancı yüzde 70 seviyelerine çıkardı. Rakamları belirleyen ons altında ise baskılanma devam ederken, FED'deki gelişmeler takip ediliyor. İşte 8 Aralık 2021 tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı!

Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? 8 Aralık

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 8 ARALIK 2021

Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar haberin devamında yer alıyor…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? 8 Aralık

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.234,000

SATIŞ: 1.265,000

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 779,11

SATIŞ: 779,23

Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? 8 Aralık

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 699,75

SATIŞ: 726,81

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.157,00

SATIŞ: 5.237,00

Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? 8 Aralık

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 5.173,00

SATIŞ: 5.251,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.997,00

SATIŞ: 5.096,21

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.471,00

SATIŞ: 2.539,00

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