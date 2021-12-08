Altın gram fiyatı anlık durum: Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu? (8 Aralık 2021)

Altın gram fiyatı yılın sonuna yaklaşırken hızlı yükselişini sürdürüyor. Aralık ayına hızlı giriş yapan altın fiyatları dün ufak bir düşüşle kapanışı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde yeni rekorunu kıran çeyrek altın fiyatı hafta ortası ise güne 1.235 TL'den işlem görerek başladı. Bu kapsamda yatırımcılar ve vatandaşlar bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL sorularını hızlandırdı. İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba günü altın fiyatları anlık durum ve canlı alım satım rakamları…