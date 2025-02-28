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CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
08:03
CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasası, 28 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla hareketliliğini sürdürüyor. Değer kazanmaya devam eden altın, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar yakından takip edilirken, alım ve satım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Haftanın son işlem gününe ONS altın 2.864,65 TL seviyesinde giriş yaparken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerindeki güncel fiyatlar merak konusu oldu. Piyasadaki son gelişmeler ve fiyat değişimleri yakından inceleniyor. İşte altın piyasasındaki en güncel veriler...