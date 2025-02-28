CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son dönemde dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan elde edilen en son verilere göre, gram altın 3.368,27 TL seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bileziğin fiyatı 3.093,73 TL olarak belirlendi. İşte, 28 Şubat 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık piyasa verileri…