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Haberler Yaşam CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 08:03

CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasası, 28 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla hareketliliğini sürdürüyor. Değer kazanmaya devam eden altın, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar yakından takip edilirken, alım ve satım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Haftanın son işlem gününe ONS altın 2.864,65 TL seviyesinde giriş yaparken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerindeki güncel fiyatlar merak konusu oldu. Piyasadaki son gelişmeler ve fiyat değişimleri yakından inceleniyor. İşte altın piyasasındaki en güncel veriler...

CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son dönemde dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan elde edilen en son verilere göre, gram altın 3.368,27 TL seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bileziğin fiyatı 3.093,73 TL olarak belirlendi. İşte, 28 Şubat 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık piyasa verileri…

CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.545,00

Satış: 5.596,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.368,27

Satış: 3.368,63

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 11.090,00

Satış: 11.192,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 28 ŞUBAT: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 22.112,00

Satış: 22.291,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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