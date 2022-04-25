Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın piyasasında gözler Fed açıklamasında! 25 Nisan 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:38

SON DAKİKA: Altın piyasasında gözler Fed açıklamasında! 25 Nisan 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hareketli grafiği ile son dönemde yatırımcıların gündem maddeleri arasında yerini alan altın fiyatları son dakika canlı gelişmeleriyle takip edilmeye devam ediyor. 25 Nisan Pazartesi, günün ilk saatlerinde gram fiyatı 910 TL'den açılış yapan yatırım aracının önümüzdeki süreçte seyri merak ediliyor. Bu noktada ise "25 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Küresel piyasalarda şimdi gözler Fed faiz kararı için Mayıs toplantısına çevrildi. Piyasaların bu tarihteki açıklamayla yeniden hareketlenmesi bekleniyor. İşte haftanın ilk günüyle anlık ve canlı altın fiyatları takip ekranı ve detaylar...