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Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 15:32

Aman dikkat herkesin başına gelebilir: Borcu yoktur yazısı almaya gidince fark etti!

İş adamı, "Borcu yoktur" yazısı almak istedi. Ancak muhasebecisinin yaklaşık 2 milyon TL'yi zimmetine geçirip sırra kadem bastığını öğrendi. "Kastamonu ve Taşköprü civarındaki müşterilerinden, bizler de dahil 18 milyon lira civarında bir para dolandırdığını düşünüyoruz" dedi…

İHA
Aman dikkat herkesin başına gelebilir: Borcu yoktur yazısı almaya gidince fark etti!

"Borcu yoktur" yazısı almaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Muhasebecisi tarafından 2 milyon dolandırıldı. Olay Kastamonu'nun Taşköprü'de yaşandı.

Aman dikkat herkesin başına gelebilir: Borcu yoktur yazısı almaya gidince fark etti!

Serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev yapan babasının yanında yaklaşık 2 yıl önce işe başlayan E.G., Kastamonu ve Taşköprü'de çok sayıda müşterisini dolandırdı. E.G., müşterilerinin inşaat sigorta ücretlerini, çalışanların sigorta ücretleri gibi ödemeleri kurumlara ödemeyerek zimmetine geçirdi. Müşterilerinin kredi kartı bilgilerini de ele geçiren E.G., işlemler yaparak borçlandırdı.

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Aman dikkat herkesin başına gelebilir: Borcu yoktur yazısı almaya gidince fark etti!

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hasan Kurt, "borcu yoktur" yazısı almak için gittiği Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yaptığı inşaatların büyük miktarda sigorta borcunun olduğunu ve çalışanlarının da sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrendi. Bunun üzerine Taşköprü'de muhasebeciliğini yapan iş yerine giden Hasan Kurt, E.G.'nin olayın ortaya çıkması üzerine kaçtığını öğrendi. Yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandırıldığını tespit eden Kurt, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanarak cezalandırılmasını isteyen Kurt, E.G.'nin diğer müşterilerinden de dahil olmak üzere 18 milyon civarında vurgun yaptığını düşündüklerini söyledi.

Aman dikkat herkesin başına gelebilir: Borcu yoktur yazısı almaya gidince fark etti!

"YAZIKLAR OLSUN!"
2021 yılından beri Kastamonu ve Taşköprü'de inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten iş adamı Hasan Kurt, "Muhasebecimiz tarafından dolandırıldık. Muhasebecimiz, bayram öncesinde kayıplara karıştı. İnşaatlarımızın sigortaları hiç ödenmemiş. Bizler, sigorta paralarını muhasebeye ödedik, fakat SGK'ya ödeme yapmamış. Kredi kartımızdan paralar çekilmiş, farklı yerlerde kredi kartımızla işlemler yapılmış, para çektirilmiş. Suç duyurusunda bulunduk, şimdilik bir gelişme yok ama inşallah bir sonuç alacağız. Yazıklar olsun diyorum. Gelip bizlere 'paraya sıkıştık' deseydi, yardım ederdik. Fakat hiç beklemediğimiz bir konu ile karşılaştık. Bu şekilde dolandırıp kaçması bizleri çok müşkül duruma düşürdü. Şu anda mağdur durumdayız. Kurban Bayramı'na giderken vatandaşlarımız ile çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çalışanların ödemelerini yapmak zorundaydık ama o belki yurt dışında, belki de Türkiye'de, bunun keyfini çıkartıyor. Ben şahsen bunu o arkadaşa yakıştıramadım. Yazıklar olsun diyorum. Bizim gibi iş yapan arkadaşlarıma sesleniyorum; muhasebecilerinizi mutlaka kontrol ediniz. Verginiz, sigorta ücretleriniz yatıyor mu veya kredi kartınızdan işlem yapılmış mı? Bunları mutlaka inceleyin. Biz, 14 yıldır muhasebecimiz olduğu için kendisine güvendik ve kontrol etmedik, yanına da gitmedik. Bunun bedelini de şu anda çok ağır ödüyoruz. Sizler de bu mağduriyeti yaşamamak için muhasebecinizi mutlaka kontrol ediniz. Ben bu arkadaşımdan şikayetçiyim. Gün yüzüne çıkacak ama hiç ona yakıştıramadım. Yazıklar olsun" dedi.

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