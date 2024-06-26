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Aman dikkat herkesin başına gelebilir: Borcu yoktur yazısı almaya gidince fark etti!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
15:32
Aman dikkat herkesin başına gelebilir: Borcu yoktur yazısı almaya gidince fark etti!
İş adamı, "Borcu yoktur" yazısı almak istedi. Ancak muhasebecisinin yaklaşık 2 milyon TL'yi zimmetine geçirip sırra kadem bastığını öğrendi. "Kastamonu ve Taşköprü civarındaki müşterilerinden, bizler de dahil 18 milyon lira civarında bir para dolandırdığını düşünüyoruz" dedi…