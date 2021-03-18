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Aman dikkat! Telefonunuz şarj olurken bu durum yaşanıyorsa...
Akıllı telefonlar gün geçtikçe daha yetenekli hale geliyor. Ayrıca yapılan güncellemeler de telefonlara yeni özellikler ekleniyor. Telefonların pilleri de eskisine göre çok daha hızlı şarj oluyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde birçok telefon kısa süre içinde yarı yarıya veya daha fazla şarj olabiliyor. Tüm bunlara rağmen tüketiciler şarj konusunda sorunlar yaşayabiliyor. Bunların başında yavaş şarj geliyor. Bu sorun, bir değil, birkaç sebepten dolayı kaynaklanıyor. Peki Android telefonlar veya iPhone neden yavaş şarj olur? Yavaş şarjın sebebi nedir? Kullanıcıların neye dikkat etmesi gerekiyor?
Giriş Tarihi: 18.03.2021
09:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
10:02
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