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Aman dikkat! Telefonunuz şarj olurken bu durum yaşanıyorsa...

Akıllı telefonlar gün geçtikçe daha yetenekli hale geliyor. Ayrıca yapılan güncellemeler de telefonlara yeni özellikler ekleniyor. Telefonların pilleri de eskisine göre çok daha hızlı şarj oluyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde birçok telefon kısa süre içinde yarı yarıya veya daha fazla şarj olabiliyor. Tüm bunlara rağmen tüketiciler şarj konusunda sorunlar yaşayabiliyor. Bunların başında yavaş şarj geliyor. Bu sorun, bir değil, birkaç sebepten dolayı kaynaklanıyor. Peki telefonlar veya neden yavaş şarj olur? Yavaş şarjın sebebi nedir? Kullanıcıların neye dikkat etmesi gerekiyor?

Giriş Tarihi: 18.03.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:02
Aman dikkat! Telefonunuz şarj olurken bu durum yaşanıyorsa...

Tüketiciler telefon şarjlarıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. Bunların başında yavaş şarj olma problemi geliyor. Sosyal medya platformlarında ve çeşitli forumlarda, kullanıcıların yavaş şarjla ilgili sorunlarına denk gelebilirsiniz. Peki akıllı telefon neden yavaş şarj olur? Eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa aşağıdaki sebeplerden birisi buna sebep oluyor olabilir. İşte sebepler;

Aman dikkat! Telefonunuz şarj olurken bu durum yaşanıyorsa...

BOZUK AKSESUAR

Yavaş şarjın bazen telefonunuzla ilgisi olmayabilir. Bazen sorunun kaynağı hasarlı bir kablo veya güç düzeyi düşük bir adaptör olabilir.

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Aman dikkat! Telefonunuz şarj olurken bu durum yaşanıyorsa...

USB kabloları özellikle evde çok sayıda kişi tarafından kullanıldığında zamanla bükülüp yıpranabiliyor, hatta üzerine basılabiliyor. Bu yüzden önce kabloyu değiştirip sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol edin.

Aman dikkat! Telefonunuz şarj olurken bu durum yaşanıyorsa...

Telefonu bilgisayardan şarj ediyorsanız, yavaş şarjın nedeni bu olabilir. PC'nizin yaşına ve diğer portların kullanımına göre bu yol, pek ideal bir yol sayılmıyor.

Aman dikkat! Telefonunuz şarj olurken bu durum yaşanıyorsa...

PORT SORUNLARI

Telefonunuzun üzerindeki şarj portunun fiziksel bir hasar görüp görmediğini, paslanıp paslanmadığını kontrol edin. Bunun için porta bir fenerle ve büyüteçle bakabilirsiniz.

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