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Haberler Yaşam Amasya bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 15:02

Amasya bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Amasya bayram namazı saati, Amasya'da bayram namazını kılacak vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bir aylık Ramazan orucu sonrası Diyanet İşleri'nin yayınladığı takvime göre her il bayram namazını kılacak. 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazlarını kılacak. Peki, Amasya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar

Amasya bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Amasya bayram namazı saatini Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Her il için Diyanet İşleri namaz saatlerini yayınlıyor. Bir aylık orucun sonunda Müslümanlar bayramı kutlamak adına cemaat halinde camide namazlarını kılıyor. Bayram namazı 2022 saatleri böylece belli oldu. Vatandaşlar da ikamet ettikleri illere göre bayram namazı saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Diyanet ile Amasya'da bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar…

Amasya bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı namaz vakitleri Diyanet tarafından yayınlandı. Buna göre 2 Mayıs Pazartesi sabahı Amasya'da bayram namazı saat 06.07'de kılınacak.

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Amasya bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk gelmektedir. Arefe günü 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü'ne denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs'tır.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Amasya bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Amasya bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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