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Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
13:35
Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Amasya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde de sallanan bölgede yaşayanlar sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yöneldi. Sarsıntıyı hissedenler depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği noktasında araştırma yapıyor. Peki; 16 Nisan 2025 Amasya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?