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Haberler Yaşam Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:35

Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Amasya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde de sallanan bölgede yaşayanlar sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yöneldi. Sarsıntıyı hissedenler depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği noktasında araştırma yapıyor. Peki; 16 Nisan 2025 Amasya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Amasya deprem haberi AFAD listesinde yerini aldı. Son depremler başlıklı listede yerini alan sarsıntı saat 13.17 sularında meydana geldi. Yüzeye 8 km yakın gerçekleşen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın bilgileri kontrol ediliyor. Peki, az önce Amasya'da deprem mi oldu?

Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AMASYA DEPREM SON DAKİKA

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Amasya-Ardıçlar merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

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Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ARDICLAR-(AMASYA)

16.04.2025, 13:17:18 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 8.7 km

Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Amasya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Amasya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?