Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
15:37
Amasya'da akılalmaz dolandırıcılık: Altınlarınızı incelememiz gerekiyor...
Amasya'da, Semiha Çetin (42), telefonla kendisini arayıp kendilerini jandarma olarak tanıtarak, "Adınız bir cinayete karıştı, altınlarınızı incelememiz gerekiyor" diyen Abdulkadir Aslan (20) ve İbrahim Yağmur'a (20), 131 bin 600 TL'lik altınlarını kaptırdı. İhbarla harekete geçen polis, iki şüpheliyi altınları kuyumcuya bozdururken yakaladı. Aslan ve Yağmur çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.