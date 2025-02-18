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Haberler Yaşam Amasya'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 18:12 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:17

Amasya'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Ülke genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ederken, birçok şehirde eğitime ara verildi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının şiddetini artırarak sürmeye devam edeceğini bildiriyor. Amasya'da bu kötü hava koşullarından buzlanma ve don için uyarılar yapıldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 19 Şubat Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağıyla ilgili yetkililerden yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, Amasya'da yarın okullar tatil mi?

Amasya’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Ülke genelini etkisi altına alacak yoğun kar yağışı nedeniyle şehirlerden kar tatili açıklaması geliyor. Meteoroloji, Amasya'da 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini ve kar yağışının yoğunlaşacağını açıkladı. Uzmanlar, don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Öğrenciler ve veliler, kar tatiliyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, Amasya'da yarın okullar tatil olacak mı?

Amasya’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya Valiliği, il genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Açıklamada, "İl genelindeki, resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

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Amasya’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

AMASYA HAVA DURUMU

Amasya'da 19 Şubat Çarşamba günü hava durumu karasal iklimin etkisi altında olacak. Gün boyunca zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 2°C, en düşük ise -6°C civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 2°C'ye kadar çıkarken, akşam saatlerinde 0°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 10 km civarında esmesiyle birlikte, dışarıda vakit geçireceklerin donma ve buzlanma riskiyle karşılaşmamak için dikkatli olmaları öneriliyor. Havanın soğuk ve karlı olacağı bu günde, uygun giyim ve hazırlıklı olmak önemli.

Amasya’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 20 Şubat Perşembe gününden itibaren 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 5 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Amasya’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Beklenilen kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklar; Erzurum'da -20 derece , Erzincan'da -14 derece , Bayburt'da -16 derece ve Ardahan: -29 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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