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Amasya'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
18:17
Amasya'da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Amasya'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Ülke genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ederken, birçok şehirde eğitime ara verildi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının şiddetini artırarak sürmeye devam edeceğini bildiriyor. Amasya'da bu kötü hava koşullarından buzlanma ve don için uyarılar yapıldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 19 Şubat Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağıyla ilgili yetkililerden yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, Amasya'da yarın okullar tatil mi?