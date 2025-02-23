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Haberler Yaşam Amasya'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya'da okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:05 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:05

Amasya'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya'da okullar var mı yok mu?

Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarına göre, bölgede kar yağışının şiddetini artırması beklenirken, ulaşımda aksamalara ve zorlu hava koşullarına yol açabileceği belirtiliyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Özellikle Amasya'da eğitim gören öğrenciler ve aileleri, 24 Şubat'ta okulların açık olup olmadığını öğrenmek için Valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Valilikten resmi bir duyuru yapıldı mı? İşte detaylar…

Amasya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya’da okullar var mı yok mu?

Türkiye genelinde kar yağışı şiddetini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde kar yağışının birçok bölgede etkisini artırması bekleniyor. Bu gelişme, özellikle öğrenciler arasında "Okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, 24 Şubat'ta Amasya'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

Amasya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya’da okullar var mı yok mu?

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi günü (yarın) 1 gün süreyle eğitim ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında olmayan öğrencilerimiz için ise eğitim faaliyetleri normal şekilde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Amasya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya’da okullar var mı yok mu?

24 ŞUBAT AMASYA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 24 Şubat'ta Amasya'da soğuk ve karlı bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı beklenirken, gün boyunca sıcaklık değerlerinin 0°C ile -5°C arasında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor.

Amasya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya’da okullar var mı yok mu?

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Amasya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya’da okullar var mı yok mu?

Yetkililer, özellikle sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. Amasya'da 24 Şubat için güncel hava durumu ve olası gelişmelerle ilgili duyurular yakından takip edilmelidir.

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