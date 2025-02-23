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Amasya'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya'da okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
22:05
Amasya'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya'da okullar var mı yok mu?
Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarına göre, bölgede kar yağışının şiddetini artırması beklenirken, ulaşımda aksamalara ve zorlu hava koşullarına yol açabileceği belirtiliyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Özellikle Amasya'da eğitim gören öğrenciler ve aileleri, 24 Şubat'ta okulların açık olup olmadığını öğrenmek için Valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Valilikten resmi bir duyuru yapıldı mı? İşte detaylar…