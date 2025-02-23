Amasya’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 24 Şubat Pazartesi Amasya’da okullar var mı yok mu?

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi günü (yarın) 1 gün süreyle eğitim ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında olmayan öğrencilerimiz için ise eğitim faaliyetleri normal şekilde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.