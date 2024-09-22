Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
11:19
Amasya’dan çalıp Samsun’da yakalanan hırsızlardan pişkin tavırlar: Soru soran gazetecilere: “Belki seni de soyarız!”
Amasya'da bir evden 36 bin TL'den fazla para çalıp kayıplara karışan hırsızlık çetesinin peşine düşen polis çalıntı paraları Samsun'da durdukları aracın içindeki pamuk dolu yastığın içinde buldu. Aynı aileden 4 hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı. İçlerinden biri gazetecinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Belki seni de soyarız" şeklinde arsızca cevap verdi.