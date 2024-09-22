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Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:19

Amasya’dan çalıp Samsun’da yakalanan hırsızlardan pişkin tavırlar: Soru soran gazetecilere: “Belki seni de soyarız!”

Amasya'da bir evden 36 bin TL'den fazla para çalıp kayıplara karışan hırsızlık çetesinin peşine düşen polis çalıntı paraları Samsun'da durdukları aracın içindeki pamuk dolu yastığın içinde buldu. Aynı aileden 4 hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı. İçlerinden biri gazetecinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Belki seni de soyarız" şeklinde arsızca cevap verdi.

İHA
Amasya’dan çalıp Samsun’da yakalanan hırsızlardan pişkin tavırlar: Soru soran gazetecilere: Belki seni de soyarız!

'EVE GELDİĞİNDE ŞOKA UĞRADI'

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan Mehmet Paşa Mahallesinde yaşayan S.G'ye ait eve önceki gün hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları bir miktar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde şok yaşayan ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Amasya’dan çalıp Samsun’da yakalanan hırsızlardan pişkin tavırlar: Soru soran gazetecilere: Belki seni de soyarız!

'KILIK DEĞİŞTİRİYORLAR'

Fiziki ve teknik takipte il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2'si kadın 4 şahsı tespit etti. Aynı kişilerin farklı ticari taksilerle yolculuk yaparak birçok ilde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kıyafet değiştiren firari şüphelileri oldukları da belirlendi.

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Amasya’dan çalıp Samsun’da yakalanan hırsızlardan pişkin tavırlar: Soru soran gazetecilere: Belki seni de soyarız!

'PARALAR YASTIK İÇİNDE BULUNDU'

24 yaşındaki Emine Yılmaz, 21 yaşındaki Ceren Çelik, 26 yaşındaki Tecir Yılmaz ve 33 yaşındaki Yalçın Çelik, komşu il Samsun'un Çarşamba ilçesinde durdurulan otomobilin içinde yakalanıp gözaltına aldı.

Amasya’dan çalıp Samsun’da yakalanan hırsızlardan pişkin tavırlar: Soru soran gazetecilere: Belki seni de soyarız!

Araçta yapılan aramada pamuk dolu yastığın içine gizlenmiş çaldıkları 36 bin 250 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi daha sonra Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilerek sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya’dan çalıp Samsun’da yakalanan hırsızlardan pişkin tavırlar: Soru soran gazetecilere: Belki seni de soyarız!

ARSIZ HIRSIZDAN GAZETECİYE: "BELKİ SENİ DE SOYARIZ"

Hırsızlardan biri çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerden birinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız" cevabını verdi.

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