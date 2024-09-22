Amasya’dan çalıp Samsun’da yakalanan hırsızlardan pişkin tavırlar: Soru soran gazetecilere: “Belki seni de soyarız!”

ARSIZ HIRSIZDAN GAZETECİYE: "BELKİ SENİ DE SOYARIZ"

Hırsızlardan biri çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerden birinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız" cevabını verdi.