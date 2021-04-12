HaberlerYaşamAmasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık
Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:26Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 09:29
Amasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık
Amasya'da yaşayan sınıf öğretmeni Fazilet Koçak'ın öğrencileri için yaptığı fedakarlık hem vatandaşların hem de Milli Eğitim yöneticilerinin takdirini topladı. İdealist öğretmen Koçak, koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günlerde 'Bana ihtiyaçları var' diye düşündüğü 4 öğrencisi için kent merkezinden köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü.