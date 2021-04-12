Amasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık

"BANA İHTİYAÇLARI VARDI"

Eşinin de desteğini alarak tüm mesaisini toplam 13 öğrencisinin eğitimi için harcadığını vurgulayan Koçak, "Öğrencilerimin bazılarının yaşı küçüktü. Bazıları ise okumaya geç geçmişti. Onların biraz daha yüz yüze eğitime ihtiyaçları vardı. Gerçekten bana ihtiyaçları vardı. İlk sancılı üç ayı burada rahat bir şekilde atlattık" dedi.