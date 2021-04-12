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Haberler Yaşam Amasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık
Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 09:29

'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık

'da yaşayan sınıf öğretmeni Fazilet Koçak'ın öğrencileri için yaptığı fedakarlık hem vatandaşların hem de Milli Eğitim yöneticilerinin takdirini topladı. İdealist öğretmen Koçak, koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günlerde 'Bana ihtiyaçları var' diye düşündüğü 4 öğrencisi için kent merkezinden köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü.

Amasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık

Ziyaret TOKİ İlkokulu'nda görev yapan 19 yıllık öğretmen Fazilet Koçak, korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü 2020 yılı Mart ayında okulların tatil edilmesi üzerine öğrencilerinin derslerinden geri kalmamaları için 2 çocuğuyla birlikte Ziyaret beldesine bağlı Saraycık Mahallesi'ne taşındı.

Amasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık

Caminin bitişiğinde önceden lojman olarak kullanılan boş evi velileriyle el ele verip sınıfa dönüştüren 43 yaşındaki Koçak, 3 ay süreyle derslerini burada yüz yüze sürdürdü. Dersleri çoğu zaman bahçede işlerken diğer öğrencileriyle de internet üzerinden erişim sağladı.

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Amasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık

"BANA İHTİYAÇLARI VARDI"

Eşinin de desteğini alarak tüm mesaisini toplam 13 öğrencisinin eğitimi için harcadığını vurgulayan Koçak, "Öğrencilerimin bazılarının yaşı küçüktü. Bazıları ise okumaya geç geçmişti. Onların biraz daha yüz yüze eğitime ihtiyaçları vardı. Gerçekten bana ihtiyaçları vardı. İlk sancılı üç ayı burada rahat bir şekilde atlattık" dedi.

Amasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık

"BİZE HER YER OKUL"

Oluşan alt yapıyla uzaktan eğitime geçilmesi üzerine faaliyetlerine yine özel oluşturduğu sınıfından yürüterek 'Bize her yer okul' mesajı veren Koçak ve öğrencileri yüz yüze eğitime tekrar başlanmasıyla okullarının yolunu tuttu.

Amasya'nın 'Feride öğretmeni' Fazile Koçak'tan büyük fedakarlık

Olumlu ilişkiler kurduğu köy sakinlerinden Sebiha Tokmak ve Emine Tokmak, birlikte bahçelerde çalışıp kiraz toplayan Fazilet öğretmenlerini çok sevdiklerini söylediler. Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun da ziyaret ettiği Fazilet Koçak'ı kutladı, sorular yönelttiği öğrencilerinin özgüven dolu cevaplarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

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