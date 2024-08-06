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Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:13

Amca katili ikizler için istenen ceza belli oldu! Korkunç detaylar: Biri tutup diğeri bıçaklamış

Konya'da kendisine taşla saldıran amcası 32 yaşındaki Yasin Mutlu'yu bıçaklayıp öldüren 17 yaşındaki M.M. ve ona yardım ettiği ileri sürülen ikizi H.M. hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık fikir ve eylem birliği içerisinde olayı gerçekleştirdiklerini belirterek ikizler hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. M.M., ifadesinde, "Taşla bana saldırdı. Kendimi korumak için yanımdaki bıçağı çıkartıp amcama doğru savurdum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım" dedi. Savcılık ise değerlendirmesinde, olay yerine bıçakla gitmesinin öldürme maksadıyla hareket ettiğini gösterir dedi.

TOLGA YANIK
Amca katili ikizler için istenen ceza belli oldu! Korkunç detaylar: Biri tutup diğeri bıçaklamış

Olay, geçtiğimiz Mart ayında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde yaşandı. 12 farklı suç kaydı bulunan Yasin Mutlu, iddiaya göre yeğenleri M.M. ve ikizi H.M'ye taşla saldırdı. İkizlerden M.M'de kendisini korumak için üzerindeki bıçağı çıkartıp, amcasına doğru savurdu. Bacak kısmından yaralanan Mutlu, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Amca katili ikizler için istenen ceza belli oldu! Korkunç detaylar: Biri tutup diğeri bıçaklamış

Çok kan kaybeden Yasin Mutlu ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mutlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ikizler tutuklandı.

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Amca katili ikizler için istenen ceza belli oldu! Korkunç detaylar: Biri tutup diğeri bıçaklamış

KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İkizler hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede amcasını bıçaklayarak öldüren M.M'nin ifadesi de yer aldı. M.M., "Amcam uyuşturucu bağımlısıydı. Sabıkalıydı ve uzunca bir süredir cezaevinde kaldı.

Amca katili ikizler için istenen ceza belli oldu! Korkunç detaylar: Biri tutup diğeri bıçaklamış

Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı nenemin evine ona ait uyuşturucu hap bulmuştum. Babama amcama para vermemelerini, evinde uyuşturucu bulduğumu söylemiştim. Amcam onu şikayet ettiğim için bana husumet besledi. Olay günü diğer amcam nenemin evine gelmişti. Bizde kardeşimle onu görmek için nenemin evinin önündeki parka gittik. Yasin amcam orada kaldığı için kavga çıkmasın diye eve gitmedik.

Amca katili ikizler için istenen ceza belli oldu! Korkunç detaylar: Biri tutup diğeri bıçaklamış

Sinan amcama haber verince amcam bulunduğumuz parka geldi. Sonra Yasin amcam evden çıktı. Bana, 'Seni kaldıracağım, vurduracağım' dedi. Kavga çıkmasın diye ikizim ile oradan uzaklaşmaya başlamışken, küfür edip eline aldığı taşla üzerime doğru koşmaya başladı. Kardeşim bize ayırmaya çalışırken onu yan tarafa doğru ittirdi. Cebimdeki bıçağı çıkartıp amcama doğru savurdum. Öldürmek niyetim yoktu. Kendimi savunmak istedim. Pişmanım" dedi.

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