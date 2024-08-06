Amca katili ikizler için istenen ceza belli oldu! Korkunç detaylar: Biri tutup diğeri bıçaklamış

Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı nenemin evine ona ait uyuşturucu hap bulmuştum. Babama amcama para vermemelerini, evinde uyuşturucu bulduğumu söylemiştim. Amcam onu şikayet ettiğim için bana husumet besledi. Olay günü diğer amcam nenemin evine gelmişti. Bizde kardeşimle onu görmek için nenemin evinin önündeki parka gittik. Yasin amcam orada kaldığı için kavga çıkmasın diye eve gitmedik.