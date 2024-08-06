Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:13
Amca katili ikizler için istenen ceza belli oldu! Korkunç detaylar: Biri tutup diğeri bıçaklamış
Konya'da kendisine taşla saldıran amcası 32 yaşındaki Yasin Mutlu'yu bıçaklayıp öldüren 17 yaşındaki M.M. ve ona yardım ettiği ileri sürülen ikizi H.M. hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık fikir ve eylem birliği içerisinde olayı gerçekleştirdiklerini belirterek ikizler hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. M.M., ifadesinde, "Taşla bana saldırdı. Kendimi korumak için yanımdaki bıçağı çıkartıp amcama doğru savurdum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım" dedi. Savcılık ise değerlendirmesinde, olay yerine bıçakla gitmesinin öldürme maksadıyla hareket ettiğini gösterir dedi.