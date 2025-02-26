Amcalardan yeğene cinsel istismar: Mahkemedeki ifadeler bu kadar da olmaz dedirtti! “Başkalarına atacağına…”

"DUDAĞIMDAN ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Öte yandan, mağdur H.N.U. önceki celselerde uzman eşliğinde alınan ifadesinde, "Amcam S.U. (43), henüz ben 5 yaşındayken bana dokunuyordu. Ben gıdıklıyor sanıyordum ama öyle olmadığını fark ettim. 5 yaşındayken beni dudağımdan öpmeye çalıştı, üstüme uzandı. 11-12 yaşlarında ise cinsel istismarda bulundu. Bu durum 2-3 defa oldu. S.U. (38) ise benden açık fotoğraf istedi, ilkinde attım ancak 2. ve 3'üncü de atmadım. Bana dokunduğu oluyordu ancak cinsel birlikteliği olmadı" dedi. S.N.U. da benzer ifadeler vererek sanıklardan şikayetçi oldu.



"CİNSEL İÇERİKLİ MEVZULAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI"



Tutuklu sanık S.U. ise ilk duruşmadaki savunmasında, "Abim ve yengem, H.N.U. okula gitmediği zaman veya herhangi bir şikayetleri olduğu zaman beni arıyorlardı. H.N.U.'yu düzgün yetiştirme tarzına getiriyordum. H.N.U. mesajlaşmalarda bana küfür etmeye başladı. Bunun üzerine olayın aslını astarını öğrenmek için araştırma yaptım. H.N.U.'nun sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğunu öğrendim. Ben de bunu engellemek için küfürlü şekilde onun istediği mesajlar yazdım. Onun ağız tarzında konuşarak arkadaş canlısı olmaya çalıştım. Bana küfürlü konuşunca onun ayarında konuşmaya başladım. H.N.U.'nun vasıtasıyla cinsel içerikli mevzular konuşulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.



"BAŞKALARINA ATACAĞINA BANA ATSIN İSTEDİM"

Cinsel içerikli yaklaşımının olmadığını ileri süren S.U., "H.N.U., bana küfür edince şaklabanlık olsun diye ben de küfür ediyordum. Cinsel içerikli yaklaşımım olmadı. Sadece mesajlarda konuşma olarak yapıldığını kabul ediyorum. Bundan da pişmanım. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Mağdurdan uygunsuz fotoğraflar istediğim doğrudur. Cinsel içerikli fotoğrafları zaten başka erkeklere atıyorlardı. Ben de bunları engellemek açısından yani farklı kişilere gitmesin, adı lekelemesin diye fotoğraf istedim ve kendim de fotoğraf attım" şeklinde konuştu. Tutuksuz sanık S.U., "H.N.U.'nun sevgilisi olduğunu öğrendiğim için bana iftira attı, suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.