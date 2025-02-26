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Amcalardan yeğene cinsel istismar: Mahkemedeki ifadeler bu kadar da olmaz dedirtti! “Başkalarına atacağına…”
Giriş Tarihi: 26.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
18:35
Amcalardan yeğene cinsel istismar: Mahkemedeki ifadeler bu kadar da olmaz dedirtti! “Başkalarına atacağına…”
Korkunç olay Kocaeli'de meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğu henüz 5-6 yaşlarındayken amcaları tarafından yıllarca cinsel istismara uğradı. Durumu öğrenen anne amcalardan şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Görülen duruşmada 2 sanığın cezası belli olurken mahkemedeki ifadeleri bu kadar da yüzsüzlük olmaz dedirtti. "Başkalarına atacağına…"