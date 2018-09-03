Ana- oğul bakın neyle yakalandı?

ÖNCE OTOMOBİL DURDURULDU

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gaziantep'ten il merkezine seyir halinde olan 46 DK 998 plakalı otomobil durduruldu.