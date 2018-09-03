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Ana- oğul bakın neyle yakalandı?

'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilogram esrarla yakalanan anne ve oğlu gözaltına alındı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.09.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 20:11
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Ana- oğul bakın neyle yakalandı?
Ana- oğul bakın neyle yakalandı?

ÖNCE OTOMOBİL DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gaziantep'ten il merkezine seyir halinde olan 46 DK 998 plakalı otomobil durduruldu.

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Ana- oğul bakın neyle yakalandı?
Ana- oğul bakın neyle yakalandı?

ALFİ ARAMA YAPTI

Hassas burunlu narkotik köpeği Alfi ile birlikte otomobilde yapılan aramada 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan anne A.K. ve oğlu K.A. gözaltına alındı.

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Ana- oğul bakın neyle yakalandı?
Ana- oğul bakın neyle yakalandı?

DETAYLI ARAMA İÇİN...

Anne ve oğlu sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürülürken, kaçakçılığında kullanılan otomobil detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

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Ana- oğul bakın neyle yakalandı?
Ana- oğul bakın neyle yakalandı?

ARAÇTA RUHSATSIZ TABANCA DA BULUNDU

Polis ekiplerince otomobilde yapılan detaylı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Anne ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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