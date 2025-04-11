Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:51

Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada

THY Avrupa Ligi 34. haftasında son karşılaşmalar oynanıyor. İlk 6'da yer alarak play-off turuna kalmak isteyen Anadolu Efes Zalgiris Kaunas'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Son olarak Kızılyıldız maçından galip ayrılan lacivert beyazlı temsilcimiz 19 galibiyeti 20'ye çıkarak tur biletini alma peşinde. Peki; EuroLeague Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada

Anadolu Efes-Zalgiris karşısında galibiyet bekliyor. Rakip takıma mağlup olması durumunda diğer karşılaşmaların sonucuna göre tur ihtimalini değerlendirecek temsilcimiz normal sezonunun son maçında. Basketbolseverler tribünlerde ve ekran başında yerlerini aldı. Peki; THY Avrupa Ligi Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada

ANADOLU EFES-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 34. haftada son maçını oynayacak Anadolu Efes, Zalgiris takımını ağırlıyor. Karşılaşma 11 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelede heyecan dorukta.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada

ANADOLU EFES-ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi maçları S Sport ekranlarından takip ediliyor.

Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada

Haftaya 5. sırada giren ve şu anda 9. sırada olan Anadolu Efes bu maçı kazanırsa ilk 6'da yerini alacak ve play-off biletini garantileyecek.

Anadolu Efes Zalgiris karşısında mağlup olursa son haftanın diğer karşılaşmalarının sonuçları izlenecek. Buna göre takımın play-off ihtimali değerlendirilecek.

Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada