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Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
10:51
Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada
THY Avrupa Ligi 34. haftasında son karşılaşmalar oynanıyor. İlk 6'da yer alarak play-off turuna kalmak isteyen Anadolu Efes Zalgiris Kaunas'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Son olarak Kızılyıldız maçından galip ayrılan lacivert beyazlı temsilcimiz 19 galibiyeti 20'ye çıkarak tur biletini alma peşinde. Peki; EuroLeague Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?