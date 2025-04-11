Anadolu Efes-Zalgiris EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes play-off için sahada

Haftaya 5. sırada giren ve şu anda 9. sırada olan Anadolu Efes bu maçı kazanırsa ilk 6'da yerini alacak ve play-off biletini garantileyecek.

Anadolu Efes Zalgiris karşısında mağlup olursa son haftanın diğer karşılaşmalarının sonuçları izlenecek. Buna göre takımın play-off ihtimali değerlendirilecek.