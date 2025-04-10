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Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de son karşılaşma!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
16:39
Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de son karşılaşma!
34 haftalık EuroLeague heyecanında sona gelindi. son maçta Kızılyıldız'ı 97-96 mağlup eden Anadolu Efes bu kez evinde Zalgiris takımını ağırlıyor. 5. sırada yer alan temsilcimiz son karşılaşmasında da galibiyet hedefinde. THY Avrupa Ligi 34. hafta mücadelesi için ekran başında yerler alınıyor. Peki; Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?