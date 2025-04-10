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Haberler Yaşam Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de son karşılaşma!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:39

Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de son karşılaşma!

34 haftalık EuroLeague heyecanında sona gelindi. son maçta Kızılyıldız'ı 97-96 mağlup eden Anadolu Efes bu kez evinde Zalgiris takımını ağırlıyor. 5. sırada yer alan temsilcimiz son karşılaşmasında da galibiyet hedefinde. THY Avrupa Ligi 34. hafta mücadelesi için ekran başında yerler alınıyor. Peki; Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de son karşılaşma!

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmada Litvanya temsilcisini ağırlayacak Anadolu Efes, oynadığı 33 maçta 19 galibiyet elde etti. Son maçı da alırsa ilk 6 ile sezonu kapatacak lacivert beyazlılar play-off biletinin peşinde. Peki; Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de son karşılaşma!

ANADOLU EFES-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 34. haftada son maçını oynayacak Anadolu Efes, Zalgiris takımını ağırlıyor. Karşılaşma 11 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanacak.

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Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de son karşılaşma!

ANADOLU EFES-ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi maçları S Sport ekranlarından takip ediliyor.

Haftaya 5. sırada giren Anadolu Efes bu maçı kazanırsa ilk 6 yolculuğunu tamamlayacak ve play-off biletini alacak.

Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de son karşılaşma!

Anadolu Efes Zalgiris karşısında mağlup olursa son haftanın diğer karşılaşmalarının sonuçları izlenecek. Buna göre takımın play-off ihtimali değerlendirilecek.

Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de son karşılaşma!