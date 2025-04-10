Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de son karşılaşma!

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmada Litvanya temsilcisini ağırlayacak Anadolu Efes, oynadığı 33 maçta 19 galibiyet elde etti. Son maçı da alırsa ilk 6 ile sezonu kapatacak lacivert beyazlılar play-off biletinin peşinde. Peki; Anadolu Efes-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?