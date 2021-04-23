Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için kritik tarih bekleniyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları sorgulamalarını sürdürüyor. Mart ayında sona eren başvuruların ardından gözler Açıköğretim Fakültesi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi bahar dönemi ara sınavlarını da online olarak gerçekleştiren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden açıklama bekliyor. Son olarak Kurum tarafından yapılan açıklamada, sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklandı mı?