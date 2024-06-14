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Haberler Yaşam Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 14:57

Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı

İnanılmaz olay Konya'da yaşandı. 4 yaşındaki kız çocuğu M.U.S., uyku odasında yanındaki yatakta uyuyan B.C. (3) adındaki erkek çocuğuna saldırdı. B.C'yi 13 yerinden ısırdı. Küçük çocuk öğretmenlerin müdahalesi ile kurtarıldı. Mağdur çocuğun annesi, "Hastanede 'Çocuğu köpek mi pitbull mu ısırdı' diye sordular" ifadelerini kullandı…

DHA
Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı

Olay 24 Nisan 2024 tarihinde Konya'daki özel bir anaokulunun uyku odasında yaşandı. Öğrenciler yataklarında uyuduğu sırada M.U.S., yanındaki yatakta uyuyan B.C.'ye saldırıp, yüzünü, kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı.

Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumu fark eden ve paniğe kapılan diğer öğrenciler, kapıyı açıp öğretmenlerinin yanına gidip haber verdi. Bunun üzerine odaya giren öğretmenler, B.C.'yi kurtardı. B.C.'nin ailesinin şikayeti sonrası savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı

'KULAĞI KOPMA DERECESİNDE ISIRILMIŞ'
Yaşananları anlatan B.C.'nin annesi Elife C., şunları söyledi: ''Bana telefon geldi, çizik olduğu söylendi. Dolayısıyla okula gideceğim de hocaya dedim ki, 'Çizik olursa beni aramazdınız, Anaokulu öğretmeniyim. Kaç yıldır bu işin içindeyim, lütfen bana doğru söyleyin' dedim. 'Lütfen çabuk gelmeniz gerekiyor' dediler. Koştur koştur okula gittim. Kapıda diğer sınıfın öğretmeni karşıladı, 'Hocam çok üzgünüz' dedi. Orada bir şoke oldum.

Anaokulunda 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı! | Video

Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı

Sonra müdür beye haber verdi. Müdür bey beni aldı, mutfağa götürdü. Mutfakta taburede çocuğumu eli yüzü kremli görünce düştü, yandı sanıp düşüp bayıldım. Çocuğumu mutfakta görünce şoke oldum, ne olduğunu anlayamadım. Elim, ayağım titredi. Sonra kendime gelip, çocuğuma ne olduğunu sordum. Bir çocuğun ısırdığını söylediler. Ben de anaokulu öğretmeni olduğum için okulda böyle şeyler yaşanabilir dedim. Çok abarttığımı düşündüm. Ama çocuğuma tekrar bakınca kulağı kopma derecesinde ısırılmış, yanağında ısırılmalar gördüm. Bunun üzerinde 'Oda da kimse yok muydu' diye sordum. Kimsenin olmadığını söylediler.''

Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı

Eşiyle birlikte oğlunu hastaneye götürdüğünü anlatan Elife C., "Çocuğumu hastaneye götürdük. Hastanede 'Çocuğu köpek mi pitbull mu ısırdı' diye sordular. 4 yaşında bir kız çocuğunun ısırdığını söyleyince şaşırdılar. 'Ne oldu, bir rahatsızlığı mı varmış' dediler. Annenin beyan ettiğine göre çocuğun dil ve konuşma güçlüğü olduğunu, ayaklarından iki kez ameliyat geçirdiğini ilettim. O yüzden böyleymiş galiba dedim.

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