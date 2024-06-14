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Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
14:57
Anaokulundaki inanılmaz olay kamerada: Uyurken 13 yerinden ısırdı
İnanılmaz olay Konya'da yaşandı. 4 yaşındaki kız çocuğu M.U.S., uyku odasında yanındaki yatakta uyuyan B.C. (3) adındaki erkek çocuğuna saldırdı. B.C'yi 13 yerinden ısırdı. Küçük çocuk öğretmenlerin müdahalesi ile kurtarıldı. Mağdur çocuğun annesi, "Hastanede 'Çocuğu köpek mi pitbull mu ısırdı' diye sordular" ifadelerini kullandı…